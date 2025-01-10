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        Haberler Spor Futbol İngiltere Joshua Zirkzee'den Manchester United kararı! - Futbol Haberleri

        Joshua Zirkzee'den Manchester United kararı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kariyerini sürdüren Joshua Zirkzee, devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:01
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        Zirkzee'den Man. United kararı!
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        Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee, ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair kararını açıkladı.

        Sky'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Manchester United'tan ayrılmak istemediğini belirtti.

        SERIE A'DAN TEKLİFLER GELMİŞTİ

        Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

        PERFORMANSI

        Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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