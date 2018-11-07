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Sadece diyet ve egzersizle 63 kiloya inen Desgrand, Instagram hesabında deneyimlerini paylaşıyor. Desgrand, sosyal medyadan da çok fazla destek gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “Yediklerimi paylaştım. Takipçilerim hızla büyüdü ve her biri çok destekleyiciydi. Harika göründüğümü söylediler, paylaştığım yiyeceklerin tariflerini istediler. Yolculuğum boyunca dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişimde oldum. Şimdi ise olabildiğince çok insana yardım etmek istiyorum. Birisi artık yapamayacağını düşündüğünde ona 'Devam et' diye yazarım."