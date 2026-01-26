Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam JTI Türkiye En İyi İşverenler listesinde birinci oldu - İş-Yaşam Haberleri

        JTI Türkiye En İyi İşverenler listesinde birinci oldu

        Bağımsız araştırma kuruluşu Top Employers Institute'nın değerlendirmesine göre bu sene üst üste on ikinci kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, kendi rekorunu bir kez daha kırarak Türkiye Top Employer sıralamasında bu sene de birinci oldu.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:56
        En iyi işverenler listesinde zirvede
        Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ve İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği başta olmak üzere yirmi konudaki değerlendirmesini tamamladı.

        Değerlendirme sonuçlarına göre bu sene üst üste on ikinci kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, kendi rekorunu bir kez daha kırarak Türkiye Top Employer sıralamasında bu sene de birinci oldu.

        YER YIL KENDİNİ AŞIYOR

        JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Natali Dinçer, JTI Türkiye’nin on iki yıldır Top Employer araştırmasında her sene kendi kendini aşarak zirveye yerleştiğini söyledi. Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Son beş yıldır Türkiye listesinin ilk üçünde yer alıyor, son iki sene de ülke birinciliğini almaktan gurur duyuyoruz. Değerlendirmeye konu olan yirmi kriterin neredeyse tamamında başarı sağlamamız çalışanlarımızı yaptığımız her işin odağına koymaktan kaynaklanıyor ve insan ve kültür alanında attığımız adımların doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir göstergesi oluyor.

        Şirket ve İnsan Stratejisi, Liderlik, Dijital İK, Çalışma Ortamı, İşveren Markası, Organizasyonel Gelişim ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık başta olmak üzere tüm alanlarda sergilediğimiz performans ve elde ettiğimiz sonuçlar, yenilikçi yaklaşımlar geliştirme ve uygulama konusunda bizi motive ediyor.

        Biz hedeflerini ve stratejilerini birlikte planlayan, birlikte öğrenen ve gelişen, değişime hızlıca uyum sağlayan, etik anlayışımızla toplumsal fayda da yaratan, birlikte başaran ve başarılarını kutlayan büyük bir ekibiz”.

        GLOBAL PAZARDA GÜÇLÜ REKABET

        JTI, 2026 yılında da Global Top Employer sertifikasını yenileyerek, dünya genelinde bu unvana layık görülen 17 şirketten biri oldu.

        JTI aynı zamanda 50 ülkede Top Employer sertifikası almaya hak kazandı. 40 JTI pazarı kendi ülkelerinde üst sıralarda yer alırken; 14 ülke birincilik, 5 ülke ikincilik ve 8 ülke üçüncülük elde etti. Bölgesel bazda ise JTI, Afrika, Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinde ikinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer aldı.

