JTI Türkiye En İyi İşverenler listesinde birinci oldu

Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ve İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği başta olmak üzere yirmi konudaki değerlendirmesini tamamladı.

Değerlendirme sonuçlarına göre bu sene üst üste on ikinci kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, kendi rekorunu bir kez daha kırarak Türkiye Top Employer sıralamasında bu sene de birinci oldu.

YER YIL KENDİNİ AŞIYOR

JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Natali Dinçer, JTI Türkiye’nin on iki yıldır Top Employer araştırmasında her sene kendi kendini aşarak zirveye yerleştiğini söyledi. Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Son beş yıldır Türkiye listesinin ilk üçünde yer alıyor, son iki sene de ülke birinciliğini almaktan gurur duyuyoruz. Değerlendirmeye konu olan yirmi kriterin neredeyse tamamında başarı sağlamamız çalışanlarımızı yaptığımız her işin odağına koymaktan kaynaklanıyor ve insan ve kültür alanında attığımız adımların doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir göstergesi oluyor.