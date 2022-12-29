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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi

20 yıldır evli olan Julia Roberts ile Danny Moder'ın ilişkisinde bir gerginlik olduğu ileri sürüldü. Üç çocukları bulunan çiftin arasını ise Roberts'ın yakın arkadaşı George Clooney'nin düzelttiği iddia edildi

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  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın, 2002'de nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Danny Moder ile ilişkilerinin yolunda gitmediği ortaya atıldı. Üç çocukları bulunan çiftin arasını ise oyuncu George Clooney'nin düzelttiği konuşuluyor.
  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    RadarOnline'a konuşan bir kaynak, Julia Roberts'ın çekimlerinin yoğunluğuyla Moder'ın göz önünde olmak istememesi ve kırmızı halıda eşinin yanında görünmekten çekinmesi gibi durumlar birleşince çiftin arasının bir süredir gergin olduğunu iddia etti.
  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    GEORGE CLOONEY ARAYA GİRDİ

    Aynı kaynak, Clooney'nin tatlı dille Roberts'a "Danny'ye çok yüklenmemesini" tavsiye ettikten sonra 20 yıllık evliliğin tekrar rayına oturduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

    2022'nin çiftin ilişkisi için zor bir yıl olduğu arkadaşları tarafından biliniyordu. Julia, her şey yolunda gibi davranıyordu ama arkadaşları çiftin artık çok az görüştüğünü aylardır açıkça konuşuyordu.
  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    Kaynak, Roberts ve Moder'ın birbirini çok sevdiğini vurgulayarak, "George gibi iyi arkadaşları sayesinde aralarını düzelttiler" dedi.
  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

    Julia Roberts ve Danny Moder'ın ikiz çocukları Hazel ve Phinnaeus, 18; küçük oğulları Henry ise 15 yaşında.
  • Julia Roberts'ın Danny Moder ile evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - Magazin haberleri

    2001'DEN BU YANA ARKADAŞLAR

    Clooney ve Roberts'ın arkadaşlığı ise 2001'de "Ocean's Eleven"ın çekimlerinde tanışmalarıyla başlamıştı.

    İkili, en son bu yıl gösterime giren 'Cennete Bilet'te (Ticket to Paradise) kızlarının düğününü sabote etmek isteyen boşanmış bir çifti canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Reuters

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