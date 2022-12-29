GEORGE CLOONEY ARAYA GİRDİ

Aynı kaynak, Clooney'nin tatlı dille Roberts'a "Danny'ye çok yüklenmemesini" tavsiye ettikten sonra 20 yıllık evliliğin tekrar rayına oturduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

2022'nin çiftin ilişkisi için zor bir yıl olduğu arkadaşları tarafından biliniyordu. Julia, her şey yolunda gibi davranıyordu ama arkadaşları çiftin artık çok az görüştüğünü aylardır açıkça konuşuyordu.