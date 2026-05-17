        Haberler Dünyadan Julianne Moore: Patlamalı ve silahlı filmlerde oynamak istemiyorum

        Julianne Moore: Patlamalı ve silahlı filmlerde oynamak istemiyorum

        Julianne Moore, patlama ve silah içeren filmlerde oynamak istemediğini söyleyince eleştirilere maruz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:01 Güncelleme:
        "Silahlı filmleri istemiyorum"

        Julianne Moore, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen bir söyleşide kariyerinin bu noktasında hangi tür projelerde oynamakla ilgilendiğini açıkladı. "Trajedi türündeki projelere olan ilgim giderek azalıyor" diyen 65 yaşındaki oyuncu, "Patlama ve silah içeren filmleri sevmiyorum" ifadesini kullandı.

        "Özellikle şu anda, küresel olarak işlerin gerçekten zor olduğu bir dönemde, bence yapmacık olan, duyguların derinliğinin, yoğunluğunun dünyada olup bitenlerle örtüşmediğini hissettiğim bir hikayeye kendimi adamak benim için çok zor" diyen Moore, "Bu tür bir hikayeye dahil olmak istemiyorum, açıklamasını yaptı.

        "Birinin öldürülmesinden hoşlanmıyorum. Patlamalardan ve silahlardan hoşlanmıyorum. Aşırı duygusallıktan hoşlanmıyorum. Altında gerçek bir duygu olmadan gerilimi artıran şeylerden hoşlanmıyorum" diyen oyuncu, "Bu beni gerçekten rahatsız ediyor, çünkü bu bir gürültü gibi. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum. İzlemek istemiyorum" diye konuştu.

        Oyuncunun sözleri sosyal medyada yayılında tepkiler de gecikmedi. Birçok hayranı Moore'un açıklamasına itiraz etti, oyuncunun silah ve şiddet içeren birçok filmde rol aldığını belirtti.

        Bir hayranı, "Silahlı kaç film çektiğini saymayı bıraktım" derken; bir başkası, "Sanatçıların erdem gösterisi yapma zamanı gelene kadar kendi filmografilerini unutmaları komik" diye yorum yaptı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Harika! Şimdi Julianne'in kariyeri boyunca seve seve katıldığı tüm yozlaşmış, şiddet içeren eğlenceleri tekrar izleyin" diye yazarken; bir başkası, seri katil Hannibal Lecter'ın hikayesini anlatan 'Kuzuların Sessizliği'nin devam filmine atıfta bulunarak, "Hannibal'da bir adamın kafatası çıkarıldı ve beyni yendi" sözlerini kullandı.

        Moore'u savunan hayranları da oldu. Bunlar arasında en dikkat çekeni, "Julianne Moore'un kaos yerine duyguyu seçmesi çok güzel Tam da bu yüzden dünya çapında saygı görüyor" sözleri oldu. Bir başka hayranı da “Aslında onunla aynı fikirdeyim. Dünyada zaten yeterince şiddet var. Filmlere tekrar iyi aile değerleri getirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

        Oyuncu, Kadınlar Sinemada Ödülü'nü almak üzere Cannes Film Festivali'ndeydi. Bu ödül, toplumda ve sinemada kadınların rolünün ilerlemesine yardımcı olan bir oyuncuya veriliyor.

