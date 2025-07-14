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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Junior Fernandes Ankara Keçiörengücü'nde - Futbol Haberleri

        Junior Fernandes Ankara Keçiörengücü'nde

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:48
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        Junior Fernandes Keçiörengücü'nde!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Şilili golcü Junior Fernandes'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 13 gol attı.

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