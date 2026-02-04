Junior Olaitan: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Transfer sürecine dair konuşan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. 'Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum.' dedim. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım." diye konuştu.