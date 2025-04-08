Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

Bilim dünyası, adeta bir bilimkurgu filminden fırlamışçasına tarihi bir başarıya imza attı. Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, yaklaşık 12 bin yıl önce nesli tükenen 'Ulu Kurt'u (dire wolf) geri getirdi. Romulus ve Remus adlı iki erkek yavru 1 Ekim 2024’te, Khaleesi adlı dişi yavru ise 30 Ocak 2025’te dünyaya geldi. Bu olay, nesil tükenmesinden kurtarma (de-extinction) alanında bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Tıpkı 1993 yapımı Jurassic Park filminde dinozorların fosil DNA’sıyla yeniden yaratılması gibi, ulu kurtlar da antik kalıntılardan hayata döndürüldü.

ULU KURT (DİRE WOLF) NEDİR?

Ulu kurt (Aenocyon dirus), Pleistosen döneminde Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan, gri kurttan daha büyük ve güçlü bir türdü. Ortalama 68 kilogram ağırlığındaki bu yırtıcılar, büyük dişleri ve güçlü çeneleriyle bison, tembel hayvan gibi avları hedefliyordu. Son Buzul Çağı’nın sonunda yok olan bu tür, artık sadece fosillerle anılıyordu – ta ki şimdiye kadar...

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NASIL GERİ GETİRİLDİ?

Colossal Biosciences, tıpkı Jurassic Park’ta kehribar içindeki sivrisineklerden DNA toplanması gibi, 13.000 yıllık bir diş ve 72.000 yıllık bir kulak kemiğinden antik DNA çıkardı. Ulu kurtun genomu yeniden oluşturuldu ve gri kurt genomu temel alınarak CRISPR teknolojisiyle 14 anahtar gen düzenlendi. Bu genler, türün kaslı yapısını, geniş kafatasını ve açık renkli kürkünü geri getirdi. Embriyolar, melez köpeklerin rahmine yerleştirildi ve yavrular doğdu. Ancak burada dinozorlar yerine, tarih öncesi kurtlar başrolde.

İSİMLERİ NE ANLAMA GELİYOR? Romulus ve Remus, birkaç aylıkken 36 kilogram ağırlığa ulaştı; yetişkinlikte 63 kilograma çıkmaları bekleniyor. Khaleesi de benzer bir büyüme gösteriyor. Üç yavru, ABD’de 2.000 dönümlük gizli bir koruma alanında, Jurassic Park’taki gibi yüksek güvenlikli çitler ve 24 saat gözetimle korunuyor. Neyse ki burada elektrikli çitler devre dışı kalmıyor! Yavruların isimleri de dikkat çekiyor. Romulus ve Remus, Roma mitolojisinden esinlenilmiş; bu efsaneye göre, Roma’yı kuran ikiz kardeşler bir dişi kurt tarafından büyütülmüştü. Colossal ekibi, bu isimleri seçerek ulu kurtların vahşi doğayla olan bağını ve yeniden doğuşunu vurgulamayı amaçladı. Khaleesi ise Game of Thrones dizisindeki güçlü lider Daenerys Targaryen’in unvanından geliyor. Bu isim, hem ulu kurtların popüler kültürdeki yerini (dizideki ulu kurtlar) hem de dişi yavrunun potansiyel gücünü simgeliyor. “JURRASIC PARK’IN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN KANITI” Colossal’ın baş bilim insanı Dr. Beth Shapiro, “Bu, paleogenomik için bir standart oluşturdu” derken, CEO Ben Lamm, “Antik DNA’dan sağlıklı yavrular ürettik; bu, teknolojimizin Jurassic Park’ı gerçeğe dönüştürdüğünün kanıtı” dedi. Ancak bazı uzmanlar, yavruların hibrit yapısı nedeniyle tam ulu kurt sayılamayacağını belirterek, “Bu bir klon değil, genetik bir yeniden yaratım” uyarısında bulundu.