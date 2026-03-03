Justin Timberlake gözaltı görüntüsü yayınlanmasın diye davacı oldu

Justin Timberlake, Haziran 2024'te New York'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınıp tutuklanmış, eylül ayında çıktığı mahkemede trafik cezası anlaşmasını kabul etmişti.

Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme ile vardığı anlaşma kapsamında, kendisine yöneltilen ve daha az kusurlu trafik ihlali sayılan 'alkol etkisinde araç kullanma' suçlamasını kabul etmesinin ardından, 500 dolar para cezasına, kendi seçtiği kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta 25 saat kamu hizmetine ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapmaya mahkum edilmişti. Şarkıcının ayrıca olay sonrası 90 gün süreyle ehliyetine el konulmuştu.

Tutukluyken çekilen fotoğrafıyla uzun süre gündemde kalan Timberlake şimdi, gözaltına alınma anının görüntülerinin asla kamuoyuna yayınlanmaması için dava açtı. Amerikalı şarkıcının hukuk ekibi, gözaltı videosunun ve polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasının "kişisel gizliliğin haksız bir şekilde ihlali" olacağını söyledi.

Suffolk Bölgesi Başsavcılığı, 2024'te yaptığı açıklamada, gözaltı görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmayacağını açıklamıştı. Timberlake, bu açıklamaya rağmen, görüntülerin yayınlanmamasını mahkeme kararı ile garanti altına almak istiyor.