        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Justin Timberlake gözaltı görüntüsü yayınlanmasın diye davacı oldu

        Justin Timberlake gözaltı görüntüsü yayınlanmasın diye davacı oldu

        Haziran 2024'te alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınıp tutuklanan ve mahkemede suçunu kabul eden Justin Timberlake, sabıka fotoğrafıyla günlerce manşetlerde kalmıştı. Şimdi, gözaltı anı videosunun hiçbir zaman yayınlanmamasını garanti etmek için hukuk yoluna başvurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 16:21
        "Gözaltı görüntümü yayınlamayın!"

        Justin Timberlake, Haziran 2024'te New York'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınıp tutuklanmış, eylül ayında çıktığı mahkemede trafik cezası anlaşmasını kabul etmişti.

        Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme ile vardığı anlaşma kapsamında, kendisine yöneltilen ve daha az kusurlu trafik ihlali sayılan 'alkol etkisinde araç kullanma' suçlamasını kabul etmesinin ardından, 500 dolar para cezasına, kendi seçtiği kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta 25 saat kamu hizmetine ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapmaya mahkum edilmişti. Şarkıcının ayrıca olay sonrası 90 gün süreyle ehliyetine el konulmuştu.

        Tutukluyken çekilen fotoğrafıyla uzun süre gündemde kalan Timberlake şimdi, gözaltına alınma anının görüntülerinin asla kamuoyuna yayınlanmaması için dava açtı. Amerikalı şarkıcının hukuk ekibi, gözaltı videosunun ve polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasının "kişisel gizliliğin haksız bir şekilde ihlali" olacağını söyledi.

        Suffolk Bölgesi Başsavcılığı, 2024'te yaptığı açıklamada, gözaltı görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmayacağını açıklamıştı. Timberlake, bu açıklamaya rağmen, görüntülerin yayınlanmamasını mahkeme kararı ile garanti altına almak istiyor.

        New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında, "dur" işaretine uymaması ve şeridinde kalmayı başaramamasının ardından, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan şarkıcı, "Benim yaptığım bir hataydı ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım" açıklamasını yapmıştı.

        Öte yandan Timberlake'i gözaltına alan memur olarak ünlenen Michael Arkinson, geçen mart ayında 'yılın polisi' ilan edilmişti.

