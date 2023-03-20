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Juventus: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Seria 27. hafta maçında Juventus, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti

Juventus: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.

Ülkede aralarındaki rekabet nedeniyle karşılaşmaları "İtalya Derbisi" olarak anılan Inter ile Juventus, bu kez mavi-siyahlıların sahası Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlı konuk ekip, 23. dakikada Filip Kostic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Inter, beraberlik golü için yüklenirken, Juventus ise kontra-ataklarla gol aradı.

Maçta başka gol olmayınca Juventus, Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde çıkan tartışma nedeniyle Juventuslu Leandro Parades ile Interli Danilo D’Ambrosio maçın hakemi Daniele Chiffi'den doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu galibiyetle puanını 41'e çıkarttı ve 7. sıradaki yerini korudu.

Inter ise mağlubiyetle haftayı puansız kapattı ve puan tablosunda 3. sıraya geriledi. Inter, lider Napoli’nin 21 puan gerisinde bulunuyor.

Zirve yarışında son haftalarda ağır yara alan mavi-siyahlılar, ligde üst üste 2. maçından yenik ayrılırken, son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.

Diğer taraftan, Juventus, sezonun ilk yarısında sahasındaki maçta da Inter'i 2-0 yenmişti.

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