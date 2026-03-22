        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 1 - Sassuolo: 1 | MAÇ SONUCU (Kenan Yıldız'ın golü Juve'ye yetmedi) - Futbol Haberleri

        Juventus: 1 - Sassuolo: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus sahasında Sassuolo'yla mücadele etti. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Giriş: 22.03.2026 - 00:42 Güncelleme:
        Kenan'ın golü Juventus'a yetmedi!

        İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Sassuolo'yu ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Siyah-beyazlılar 14. dakikada Kenan Yıldız'la öne geçerken; konuk takım 52. dakikada Andrea Pinamonti'yle eşitliği yakaladı. Ayrıca ev sahibi ekipte 86. dakikada Manuel Locatelli, penaltı atışından yararlanamadı.

        KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Takımının tek golünü kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (İtalyan olmayan) Juventus oyuncusu oldu.

        Bu sonucun ardından Juventus 2 maç sonra puan kaybetti ve 54 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Sassuolo ise 39 puana ulaştı.

        Ligin 31. haftasında Juventus sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Sassuolo ise Cagliari'yi konuk edecek.

