Juventus: 4 - Pisa: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, evinde Pisa'yı 4-0 mağlup etti. Siyah Beyazlılar'ın ilk golünün asistini yapan ve üçüncü golünü kaydeden milli futbolcu Kenan Yıldız, galibiyette başrol oynadı. Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Juventus, puanını 50'ye yükseltti. Pisa ise 15 puanda kaldı.
Giriş: 08.03.2026 - 00:55 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, Pisa'yı konuk etti. Allianz'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 54'te Andre Cambiaso, 65'te Khephren Thuran, 75'te Kenan Yıldız ve 90. dakikada Jeremie Boga attı.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı golün haricinde ilk golde Andre Cambiaso'ya asist yaptı.
20 yaşındaki Kenan Yıldız, Serie A'da bu sezon 27. maçında 9. golüne ulaştı.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 50'ye yükseltti ve 6. sırada haftayı kapattı. Kümede kalma savaşı veren Pisa 15 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Udinese'ye konuk olacak. Pisa, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi ağırlayacak.
