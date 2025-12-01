Juventus'a Vlahovic'ten kötü haber!

İtalyan devi Juventus, önemli oyuncularından biri olan Dusan Vlahovic'ten kötü haber aldı.

Di Marzio'nun haberine göre, Cagliari maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vlahovic'in, üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Juventus'ta bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Sırp futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.