Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'a Vlahovic'ten kötü haber - Futbol Haberleri

        Juventus'a Vlahovic'ten kötü haber

        İtalyan ekibi Juventus'ta sakatlık geçiren Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in üç ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Juventus'a Vlahovic'ten kötü haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalyan devi Juventus, önemli oyuncularından biri olan Dusan Vlahovic'ten kötü haber aldı.

        Di Marzio'nun haberine göre, Cagliari maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vlahovic'in, üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Juventus'ta bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Sırp futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları