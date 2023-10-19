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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus, Fagioli'ye destek olacak - Futbol Haberleri

        Juventus, Fagioli'ye destek olacak

        Juventus, yasa dışı bahis oynamaktan ceza alan oyuncusu Fagioli'ye destek olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:51
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        Juventus, Fagioli'ye destek olacak
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        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'ye destek vereceğini açıkladı.

        İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sorgulanan ilk futbolcu olan ve suçunu kabul edip İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile anlaşarak 7 ay men cezası alan Fagioli için kulübü Juventus, bir açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, FIGC'nin Fagioli ile ilgili duyurusunun dikkate alındığı belirtilerek, "Kulüp, Nicolo Fagioli'ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve belirtilen tedavi planının uygulanmasında oyuncuya gerekli yardımı sağladığını teyit eder. Nicolo'nun, kulübü, takım arkadaşları, ailesi ve ona yardımcı olan profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük sorumluluk duygusuyla geçireceğini ve men cezası bittikten sonra geri döneceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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