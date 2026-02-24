Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Juventus-Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Maçın başı önemli olacak - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Juventus açıklaması: Maçın başı önemli olacak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Juventus maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 22:39 Güncelleme:
        "Maçın başı önemli olacak"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya'nın Juventus takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz." dedi.

        Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Turun ilk maçında önemli bir skor avantajı elde ettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak önemli avantaj elde ettik. Yarınki maçın başı önemli olacak. Rakibimizin başlangıcı önemli olacak. Önemli bir teknik direktöre ve oyunculara sahipler. İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız." diye konuştu.

        Futbolculuk kariyerinde İtalya'da da oynadığını hatırlatan Buruk, "Özellikle 2003 yılı İtalyan futbolunun en güçlü olduğu dönemdi. Burada önemli anılar biriktirdim. Juventus ile eşleştiğimizde rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İtalya'da bir İtalyan takımına karşı oynamak, benim için önemliydi. İlk maçı 5-2 kazandık. İkinci maçta aynı isteği ortaya koyup mutlu şekilde buradan ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        "İLK MAÇA BAŞLADIĞIMIZ GİBİ BU KARŞILAŞMAYA BAŞLAMALIYIZ"

        İkinci maça konsantre çıkmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için hiçbir şey değişmemeli. İlk maça başladığımız gibi bu karşılaşmaya başlamalıyız. Bir oyunumuz var. İlk dakikadan itibaren bunu rakibimize kabul ettirmeliyiz. Juventus iyi bir takım. Yarınki karşılaşma onlar için fırsat maçı olabilir. Güçlü bir oyun ortaya koyacaklar. İlk maçı kazanmamız bir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey kazanmamış gibi yarın sahaya çıkacağız. Avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız zorlanırsınız." şeklinde konuştu.

        Takım olarak üstüne koya koya gittiklerini aktaran Buruk, "Geçen sene de UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamıştık. Sonra sakatlıklar ve eksikler sıkıntı oluşturdu. Momentum çok önemli. Oyuncu performansı ve psikolojik olarak iyi durumdayız. Trendyol Süper Lig'deki gidişatımız ve ilk maçta aldığımız sonuç, bu konuda etkili oldu. Maçlar değişebiliyor. İlk devresini 2-1 mağlup bitirdiğimiz maçı, 5-2 kazandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Onların iyi bir teknik adamı var. Öz güvenimizin yüksek olması gerekiyor. Ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım. Yoksa yarın zorlanırız." yorumunu yaptı.

        "OSIMHEN OYNAYABİLECEK DURUMDA"

        Okan Buruk, Konyaspor ile oynanan lig maçının kadrosunda yer almayan Osimhen'in Juventus karşısında forma giyebilecek durumda olduğunu da söyledi. Buruk, Nijeryalı futbolcuyla ilgili olarak, "Osimhen son iki gün bizimle idmana çıktı. Oynayabilecek durumda. Osimhen bizim için değerli. Sadece golcü olarak değil takım oyuncusu olarak oynaması önemli. Takımı hep yukarı çekiyor. İlk maçta gol atmadı ama üç golde de büyük etkisi vardı. Maçın adamı Sara oldu ama Victor da maçın yıldızlarındandı. Barış gibi, o da ilk maça damga vuran oyunculardan biriydi. Takım için oynayan oyuncularım var."

        "ÇOK ÖNEMLİ İKİ SANTRFORA SAHİBİZ"

        "Çok önemli iki santrfora sahibiz. Birçok takımda bir santrfor bulmak zorken biz çok önemli iki santrfora sahibiz. Yarın Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak. Dileğimiz ülke puanına katkı yapmak hem de Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda ileriye doğru çok önemli bir adım atmak."

