UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya'nın Juventus takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz." dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turun ilk maçında önemli bir skor avantajı elde ettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak önemli avantaj elde ettik. Yarınki maçın başı önemli olacak. Rakibimizin başlangıcı önemli olacak. Önemli bir teknik direktöre ve oyunculara sahipler. İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız." diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde İtalya'da da oynadığını hatırlatan Buruk, "Özellikle 2003 yılı İtalyan futbolunun en güçlü olduğu dönemdi. Burada önemli anılar biriktirdim. Juventus ile eşleştiğimizde rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İtalya'da bir İtalyan takımına karşı oynamak, benim için önemliydi. İlk maçı 5-2 kazandık. İkinci maçta aynı isteği ortaya koyup mutlu şekilde buradan ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.