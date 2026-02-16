Canlı
        Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı - Futbol Haberleri

        Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus, mücadele öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.

        Giriş: 16.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:55
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.

        Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, basın toplantısı öncesinde statta yürüdü.

        Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi.

