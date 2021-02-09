İtalya Kupası yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Juventus Inter maçı saat 22.45'de başlayacak...

JUVENTUS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçına sahne olacak Juventus Inter maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Juventus : Buffon; Merih Demiral, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo.

Inter : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.