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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus, Khephren Thuram'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Juventus, Khephren Thuram'ı açıkladı

        İtalyan devi Juventus, Fransa'nın Nice takımında top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncu Khephren Thuram'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 21:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:01
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        Juventus'a Fransız orta saha!
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        İtalya Serie A ekibi Juventus, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Nice'ten Khephren Thuram'ı renklerine bağladı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Juventus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

        Thuram, İtalyan ekibinden senelik 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.

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