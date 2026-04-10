Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Juventus, Spalletti'nin sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Juventus, Spalletti'nin sözleşmesini uzattı

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Juventus'tan Spalletti kararı

        İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Toskanalı teknik direktörün Bianconeri ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatılması resmen onaylandı." denildi.

        Geçen yıl ekim ayında göreve gelen Spalletti, bu sezon Juventus ile çıktığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

        Juventus, Serie A'da 57 puanla 5.sırada yer alıyor.

