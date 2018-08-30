Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve eşi Deniz Akalın rotayı yine Bodrum'a çevirdi!

Aşkları İtalyan ve Türk basınına bomba gibi düşen ve aylarca konuşulan eski manken Deniz Akalın ve eşi Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, her sene olduğu gibi bu sene de tatil için Bodrum'u seçti. Yaz tatilinin değişmez adresi olan Ege sahillerine gelen ikili, önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'e geldi. Geçtiğimiz yıllarda Livia Selin adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Deniz Akalın'ın, yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. İyice şişen karnı ile dikkat çeken eski manken, ailesi ile deniz sefası yaptı