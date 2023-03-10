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Haberler Gündem K harfiyle başlayan hayvan isimleri: k harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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K harfiyle başlayan hayvan isimleri

Türk alfabesinin 14. sırasında yer alan k harfi; dil ve damağın sıkıştırılmasıyla sese dönüşen patlamalı ve sert ünsüzler arasında yer almaktadır. Tarih boyunca Fenike, Yunan ve Latin alfabelerinde yer aldıktan sonra, Harf İnkılabı ile birlikte Türk alfabesine de giren k harfi, birçok Türkçe kelimenin başında, sonunda ve ortasında kendine yer bulabilmektedir. Peki, k harfi ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? K harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

K harfiyle başlayan hayvan isimleri: k harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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Kalın bir ünlüyle birlikte arka damak, ince ünlülerle birlikte ise ön damaktan çıkarılan bir ses olan k harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? K harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

K Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, Türk alfabesinde orta üst önem derecesine sahip olan k harfi; Türkçedeki birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alfabemizde j harfinden sonra l harfinden ise önce gelen k harfine, birçok hayvan isminin ilk harfi olarak rastlamak da mümkündür. Kara üzerinde yaşayan memelilerden böceklere, balık ve deniz canlılarından kuşlara 100’den fazla hayvan isminin k harfi ile başladığını söylemek mümkündür.

K Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Türk alfabesinin sert, patlamalı ve süreksiz ünsüzlerinden bir tanesi olan k harfi ile başlayan hayvanların yaklaşık sayısını, bir önceki ara başlığımızda belirtmiştik. Herkes tarafından bilinen kaplan ve kuş gibi hayvanlardan, görece daha az tanınan Kepenez balığına kadar birçok hayvanın yer aldığı k harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında öne çıkan 20 hayvan türünü sizler için listeledik. İşte, k harfi ile başlayan hayvanlar…

  • Kaplan
  • Köpek
  • Kurt
  • Kuzu
  • Kirpi
  • Kuş
  • Köstebek
  • Kuğu
  • Kunduz
  • Kaplumbağa
  • Kurbağa
  • Keçi
  • Kedi
  • Karınca
  • Kokarca
  • Kelebek
  • Kertenkele
  • Köpek Balığı
  • Kene

K İle Başlayan Hayvanlar Hangileridir?

K harfi ile başlayan hayvanları listeledikten sonra, bu liste içinde yer alan birkaç hayvandan daha detaylı bir şekilde bahsetmek yerinde olacaktır. Kendine has özellikleri, yaşam alanları ve ortalama ömürleri hakkındaki bilgileri derlediğimiz 7 hayvan türünü, yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kaplan: Büyük kediler ailesinin 4 büyük kedisinden biri olan kaplan, etçil bir memelidir. Turuncu ve kahverengi tonlarından meydana gelen bir deriye sahip olan kaplanlar, genel olarak geyik ve yaban domuzu gibi toynaklı canlıları avlamaktadırlar. 4 metreyi bulan boylara ve 300 kilograma varan ağırlıklara ulaşabilen kaplanların ortalama yaşam süreleri ise 8 ile 10 yıl arasındadır.

Köpek: Köpekgiler familyasına üye olan ve yaklaşık 400 kadar farklı türe sahip olan köpekler de tıpkı kaplanlar gibi etçil bir memelidir. Kedilerle birlikte dünyanın en popüler evcil hayvanları arasında yer alan köpeklerin sayısı ise 400 milyon civarındadır.

Kedi: Evcil ve yabani olmak üzere iki ayrı grup altında toplanan kediler, anatomik açıdan oldukça güçlü ve esnek bedenlere sahip olan canlılar arasındadır.

Kurt: Çok iyi bir uyum sağlayıcı olan kurtlar, bu özellikleri sebebiyle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayabilen hayvanlardır.

Kuş: 10 binden fazla alt türe sahip olan kuşlar; tüylü, gagalı ve uçabilen canlılar olarak tarif edilmektedir.

Karınca: Dünya üzerinde yer alan her kara parçası üzerine bulunan karıncalar, 12 binden fazla alt türe sahip bir canlı türüdür.

Kokarca: 12 farklı türe sahip olan ve genel olarak Amerika kıtasında yaşayan kokarcaların yaşam süreleri 5 ile 6 yıl arasında değişmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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