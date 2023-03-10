M harfiyle başlayan hayvan isimleri: m harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

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Türkçede özellikle kelimelerin ortalarında ve sonlarında yer alan m harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? M harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

M Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde l harfinden sonra, n harfinden ise önce gelen m harfi birçok soyut ya da somut maddenin isminde olduğu gibi birçok hayvanın isminde de ilk harf olarak görev yapmaktadır. Sayıları 100’den fazla olan bu hayvanlar içinde maymun ya da manda gibi çok bilinenden, Maya balığı gibi görece daha az bilinenine kadar, farklı türde canlılar bulunmaktadır.

M Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Sayıları 100’den fazla olan ve sürüngenlerden böceklere, deniz canlılarından kara memelilerine kadar farklı genetik özelliklere sahip olan hayvanlar arasında, öne çıkan 10 hayvan türünü sizler için listeledik:

Manda

Maymun

Muhabbet Kuşu

Martı

Müren Balığı

Mersin Balığı

Mayıs Böceği

Makak Maymunu

Midye

Mamut

M Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıda listelemiş olduğumuz m harfi ile başlayan ve insanlar tarafından en çok bilinen hayvanların birtakım özelliklerine değinmek gayet yerinde olacaktır. Kimi kara parçaları üzerinde kimi sularda yaşayan, farklı yaşam sürelerine ve farklı yaşam alanlarına sahip olan ve m harfi ile başlayan hayvanlar şu şekildedir:

Manda: Asya mandası olarak da isimlendirilen mandalar; boynuzlular ailesine üye olan bir memeli türüdür. 3 metre uzunluğa ve 1 tonu bulan ağırlıklara ulaşabilen mandalar, genellikle evcil olarak yetiştirilmektedir. Sütü, eti ve derisi sebebiyle yetiştirilen ve yeri geldiğinde yük hayvanı olarak da kullanılabilen mandaların ortalama yaşam süreleri ise 30 yıl civarındadır.

Maymun: Primatlar takımına ait bir memeli olan maymunlar; genel olarak sık ağaçlarla örtülü olan ortamlarda yaşayan canlılar olarak görülse de bozkır ve çöl ortamında yaşayabilen maymun türleri de bulunmaktadır. Türüne bağlı olarak 15 santimetreden 1 metre uzunluğa kadar değişik ebatlarda olabilen maymunlar, yine türüne bağlı olarak 12 ile 45 yıl arasında yaşayabilmektedirler.

Muhabbet Kuşu: Anavatanı Avusturalya olan ve papağan türleri içinde yer alan muhabbet kuşları, evcil kuş türleri arasında öne çıkmaktadır. Ortalama yaşam süreleri 15 yılı bulan bu kuş türü, günümüzde en çok tercih edilen evcil kuşlar arasında yer almaktadır.

Martı: Bir deniz kuşu türü olan martı; büyük ve hantal gövdeli kuşlar arasında yer almaktadır.

Müren Balığı: Doğu Atlantik ve Akdeniz’de kendine yaşam alanı bulmuş olan Müren balıkları, cinsine bağlı olarak zehirli olabilen bir balık türüdür. Kayalık yerlerde yaşayan bu balık türünün derisi, birçok balık türünün aksine pulsuzdur.

Mersin Balığı: 30 ila 40 yıl yaşamaları sebebiyle uzun ömürlü balıklar arasında yer alan Mersin balıkları, 6 metrelik bir boya ulaşabilmektedirler.

Mayıs Böceği: Boyları 2 ile 3 cm arasında değişen bu böcekler, kızıl ve kahverengi bir renk tonuna sahiptir.

Makak Maymunu: Köpeksi maymunlar sınıfına üye olan Makak maymunları, Asya ve Doğu Hint adalarında yaşamaktadırlar.

Midye: Midyeler deniz yumuşakçalarından olup denizlerin kıyıya yakın olan kayalıklarında yaşamaktadırlar.

Mamut: Filgiller familyasının nesli tükenmiş bir üyesidir.