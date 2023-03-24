K ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

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K harfi birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alabilmektedir. Peki, k ile başlayan kelimeler nelerdir? K ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

K Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde j harfinden sonra, l harfinden ise önce yer alan k harfi, en çok kullanılan ünsüz harfler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 3 harften meydana gelen “kan” ve “kap” gibi sözcüklerden, on beş harfin yan yana gelmesi sonucu türetilen “kabiliyetsizlik” gibi sözcüklere kadar yaklaşık 6000 kelimenin ilk harfi k ile başlamaktadır.

K İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede k harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimeleri sayısı 150’den fazladır. Bu kelimeler arasından öne çıkan bazı sözcükler ise aşağıda listelenmiştir:

kaba, kaça, kaçı, kadı, kafa, kaju, kala, kale, kalp, kamu, kana, kanı, kani, kano, kapı, kara, kars, kart, kasa, kase, kavi, kaya, kayı, kaza, keme, kene, kent, kere, kına, kırç, kırk, kısa, kimi, kipe, kira, kist, kivi, klan, klas, klik, koku, kola, koli, koma, kont, konu, koro, köle, köre, köse, köşe, krep, kreş, kriz, kule, kulp, kulu, kuma, kuyu, kuzu, küfe, kült, küme, küpe, küre, kürk.

K İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede 5 harfli olan ve k ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık 600 adettir. Bu 600 kelimeden öne çıkan bazı kelimeler şu şekildedir:

karat, kenya, kabak, kaban, kablo, kabuk, kabul, kabus, kabza, kaçma, kaçta, kadeh, kadem, kader, kadın, kafes, kafir, kağan, kağıt, kağnı, kahır, kahve, kahya, kaide, kaime, kakma, kakül, kalas, kalay, kalbi, kalça, kalem, kalfa, kaman, kamçı, kamer, kamet, kanal, kanat, kanca, kanık, kanon, kanto, kanun, kapak, kaplı, kapma, kaput, karar, karga, kargı, kargo, karma, karne, katar, katık, katım, katır, katil, kavaf, kavak, kaval, kavmi, kavuk, kavun, kayın, kayıp, kazak, kazan, kazma, keban, kelam, kelek, keman, kemer, kırma, kısas, kiler, kilim, kilis, kombi, komik, koşma, koşuk, koşul.

K İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

6 harfli olup k ile başlayan kelimelerin sayısı 600 civarındadır:

kabare, kabile, kabine, kadraj, kadran, kafalı, kafein, kaktüs, kakule, kafiye, kaftan, kalkan, kalker, kalori, kalpak, kamara, kamber, kambur, kandaş, kandil, kansız, kantar, kapalı, kapama, kapılı, kapkaç, kaptan, karaca, karasu, karate, karine, karkas, karlık, karslı, karşın, kasaba, kasacı, kaşmer, kaşmir, kavraç, kavrak, kavram, kayısı, kaykay, kaymak, kaytan, kayyum, kayzer, kefeli, kefere, , kentçi, kenter, kertme, kervan, keseli, keşşaf, ketçap, kevgir, kılmak, kılsız, kırklı, kırkma, kırlık, kışlık, kıtaat, korsan, kortej, korucu, koruma.

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede k harfi ile başlayan 3000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları şu şekildedir:

Kiss: Öpmek

Kitchen: Mutfak

Kick: Tekme atmak

Key: Anahtar

Know: Bilmek

Knife: Bıçak

Kidney: Böbrek

Keypad: Klavye

Kid: Çocuk

Kickoff: Başlama vuruşu

Kettle: Çaydanlık

Keep: Koruma