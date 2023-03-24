K ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

K harfi birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alabilmektedir. Peki, k ile başlayan kelimeler nelerdir? K ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…
K Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinde j harfinden sonra, l harfinden ise önce yer alan k harfi, en çok kullanılan ünsüz harfler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 3 harften meydana gelen “kan” ve “kap” gibi sözcüklerden, on beş harfin yan yana gelmesi sonucu türetilen “kabiliyetsizlik” gibi sözcüklere kadar yaklaşık 6000 kelimenin ilk harfi k ile başlamaktadır.
K İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede k harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimeleri sayısı 150’den fazladır. Bu kelimeler arasından öne çıkan bazı sözcükler ise aşağıda listelenmiştir:
- kaba, kaça, kaçı, kadı, kafa, kaju, kala, kale, kalp, kamu, kana, kanı, kani, kano, kapı, kara, kars, kart, kasa, kase, kavi, kaya, kayı, kaza, keme, kene, kent, kere, kına, kırç, kırk, kısa, kimi, kipe, kira, kist, kivi, klan, klas, klik, koku, kola, koli, koma, kont, konu, koro, köle, köre, köse, köşe, krep, kreş, kriz, kule, kulp, kulu, kuma, kuyu, kuzu, küfe, kült, küme, küpe, küre, kürk.
K İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Türkçede 5 harfli olan ve k ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık 600 adettir. Bu 600 kelimeden öne çıkan bazı kelimeler şu şekildedir:
- karat, kenya, kabak, kaban, kablo, kabuk, kabul, kabus, kabza, kaçma, kaçta, kadeh, kadem, kader, kadın, kafes, kafir, kağan, kağıt, kağnı, kahır, kahve, kahya, kaide, kaime, kakma, kakül, kalas, kalay, kalbi, kalça, kalem, kalfa, kaman, kamçı, kamer, kamet, kanal, kanat, kanca, kanık, kanon, kanto, kanun, kapak, kaplı, kapma, kaput, karar, karga, kargı, kargo, karma, karne, katar, katık, katım, katır, katil, kavaf, kavak, kaval, kavmi, kavuk, kavun, kayın, kayıp, kazak, kazan, kazma, keban, kelam, kelek, keman, kemer, kırma, kısas, kiler, kilim, kilis, kombi, komik, koşma, koşuk, koşul.
K İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
6 harfli olup k ile başlayan kelimelerin sayısı 600 civarındadır:
- kabare, kabile, kabine, kadraj, kadran, kafalı, kafein, kaktüs, kakule, kafiye, kaftan, kalkan, kalker, kalori, kalpak, kamara, kamber, kambur, kandaş, kandil, kansız, kantar, kapalı, kapama, kapılı, kapkaç, kaptan, karaca, karasu, karate, karine, karkas, karlık, karslı, karşın, kasaba, kasacı, kaşmer, kaşmir, kavraç, kavrak, kavram, kayısı, kaykay, kaymak, kaytan, kayyum, kayzer, kefeli, kefere, , kentçi, kenter, kertme, kervan, keseli, keşşaf, ketçap, kevgir, kılmak, kılsız, kırklı, kırkma, kırlık, kışlık, kıtaat, korsan, kortej, korucu, koruma.
K İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizcede k harfi ile başlayan 3000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları şu şekildedir:
- Kiss: Öpmek
- Kitchen: Mutfak
- Kick: Tekme atmak
- Key: Anahtar
- Know: Bilmek
- Knife: Bıçak
- Kidney: Böbrek
- Keypad: Klavye
- Kid: Çocuk
- Kickoff: Başlama vuruşu
- Kettle: Çaydanlık
- Keep: Koruma
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