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K ile başlayan kız isimleri arasında hem popüler ve modern hem de geleneksel ve klasik isimler bulunmaktadır. Geniş bir isim yelpazesine sahip olduğu için K harfi ile başlayan kız bebek isimleri sık sık araştırılır. Siz de yakın bir zamanda bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiyseniz K harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

K ile Başlayan Kız İsimleri

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler, ilk olarak isim araştırması yapmakta ve bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışmaktadır. İsmin enerjisi ve sahip olduğu anlamı, ailelerin tercihlerini doğrudan etkileyen hususlardır. Peki, K ile başlayan kız isimleri nelerdir? Siz de bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamında K ile başlayan kız bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

K Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Kader: Alın yazısı, talih

Alın yazısı, talih Kadife: Yumuşak huylu

Yumuşak huylu Kadriye: Kadir ve kıymet bilen

Kadir ve kıymet bilen Kafiye: Şiirde yer alan mısra sonundaki ses uyumu

Şiirde yer alan mısra sonundaki ses uyumu Kâinat: Evren, yaratılan her şey

Evren, yaratılan her şey Kamelya: Büyük çiçekleriyle ünlü süs bitkisi

Büyük çiçekleriyle ünlü süs bitkisi Kamer: Ay

Ay Kamile: Olgunluk, güzellik, iyilik

Olgunluk, güzellik, iyilik Kamuran: Mutlu olan, isteğine ulaşmış

Mutlu olan, isteğine ulaşmış Kaniye: Elinde olanla yetinen

Elinde olanla yetinen Kansu: 1) Soyu su gibi temiz. 2) Çin’de bir il.

1) Soyu su gibi temiz. 2) Çin’de bir il. Karaca: Rengi karaya yakın, esmer kişi

Rengi karaya yakın, esmer kişi Karanfil: Güzel kokulu bir çiçek

Güzel kokulu bir çiçek Kardelen: Bahar mevsiminde açan ve baharı müjdeleyen çiçek

Bahar mevsiminde açan ve baharı müjdeleyen çiçek Kardem: Kar vakti, kar zamanı

Kar vakti, kar zamanı Karmen: Al, parlak kırmızı

Al, parlak kırmızı Karen: Katıksız olan, saf

Katıksız olan, saf Karin: Yakın olan, hısım

Yakın olan, hısım Karina: Carina takım yıldızı

Carina takım yıldızı Karsel: Karın erimesinin ardından oluşan sel

Karın erimesinin ardından oluşan sel Karsu: Sulu kar

Sulu kar Karya: Karlar kraliçesi

Karlar kraliçesi Kâşife: Keşfeden, ortaya çıkaran, bulan kişi

Keşfeden, ortaya çıkaran, bulan kişi Kâtibe: Yazıcı

Yazıcı Katmer: Arasına yağ sürülen katlanmış ekmek

Arasına yağ sürülen katlanmış ekmek Katun: Kadın

Kadın Katre: Saf yağmur suyu, damla

Saf yağmur suyu, damla Kavin: Güçlü kız

Güçlü kız Kayra: Birinden gelen lütuf, iyilik

Birinden gelen lütuf, iyilik Kebar: Şafak vakti, ilk şafak

Şafak vakti, ilk şafak Keje: Sarışın kız

Sarışın kız Kelebek: Türlü renklere sahip olan, kanatlı uçan böcek

Türlü renklere sahip olan, kanatlı uçan böcek Kenter: Kentli

Kentli Kerime: Kıymetli kız çocuğu

Kıymetli kız çocuğu Kerra: Koyu olan, tan gibi

Koyu olan, tan gibi Keriman: Cömert, eli açık kişi

Cömert, eli açık kişi Kevser: Cennette olduğuna inanılan akarsu

Cennette olduğuna inanılan akarsu Kezban: Bir yeri idare eden, evine bağlı olan kadın

Bir yeri idare eden, evine bağlı olan kadın Kısmet: Şans, talih, nasip

Şans, talih, nasip Kıvılcım: Ateşten sıçrayan küçük parçalar

Ateşten sıçrayan küçük parçalar Kıymet: Değer, onur, şeref

Değer, onur, şeref Kızılca: Kırmızıya çalan renk

Kırmızıya çalan renk Kızılcık: Küçük ve ekşi meyve veren ağaç

Küçük ve ekşi meyve veren ağaç Kibariye: Nazik kadın

Nazik kadın Kibele: Mitolojide toprak tanrıçası

Mitolojide toprak tanrıçası Kimya: Maddelerin temel yapılarını inceleyen bilim

Maddelerin temel yapılarını inceleyen bilim Kiraz: Gülgiller familyasına mensup bir meyve ağacı

Gülgiller familyasına mensup bir meyve ağacı Koza: İçinde tohum bulunan korunak

İçinde tohum bulunan korunak Kösem: Sürülere önderlik ya da liderlik eden

Sürülere önderlik ya da liderlik eden Kudsiye: Saf ve kutsal olan

Saf ve kutsal olan Kuğu: Beyaz tüylü su kuşu

Beyaz tüylü su kuşu Kumru: Güvercini andıran kuş türü

Güvercini andıran kuş türü Kumsal: Deniz kenarında bulunan kumlu alan, sahil

Deniz kenarında bulunan kumlu alan, sahil Kuzey: Dört ana yönden birinin adı

Dört ana yönden birinin adı Kübra: En büyük olan, daha büyük

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