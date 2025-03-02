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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:48
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        "Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HEPİMİZ MUTSUZUZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Kaan, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. dedi.

        "BUNU BURADA KONUŞMAK OLMAZ"

        Milli savunmacı, "Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

        Kaan Ayhan, "Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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