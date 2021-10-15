Kaan Müjdeci imzalı "Hamlet" dizisinin galası yapıldı 0:00 / 0:00

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Yönetmen Kaan Müjdeci'nin GAİN'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan "Hamlet" dizisinin galası geçtiğimiz gün Kanyon'da yapıldı. Etkinliğe Müjdeci'nin yanı sıra oyuncular; Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora ile yapımcılar Kanat Doğramacı ve GAİN Medya yöneticileri katıldı.

GAİN ve Asteros Film ortak yapımı "Hamlet", Kaan Müjdeci'nin, Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlayarak gerçek bir hikayeyle harmanladığı ve yönettiği ilk dizisi. "Hamlet", Büyükada'daki "fayton krallığı" üzerinden hem hayatın hem de Türkiye'nin akıl almaz görünen, çarpıcı ve bir o kadar da absürt gerçeklerine adeta ışık tutuyor. Yedi bölümden oluşan dizi, tüm bölümleriyle 19 Ekim 2021 Salı günü dijital platformda yayınlanacak.

"Hamlet"in basın galası, oyuncuların açıklamalarıyla renklendi. Şebnem Bozoklu, Kaan Müjdeci'nin atlar başta olmak üzere tüm hayvanlarla iletişiminin ne kadar güçlü olduğuna değinirken, Müjdeci'nin dizide kendisine rol arkadaşı olarak gerçek bir kurt seçtiğini anlattı.

"DİZİDE HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERİLMEDİ"

Dizideki tüm hayvanların ihtiyaçlarıyla birebir kendisinin ilgilendiğini ifade eden Müjdeci, "Onlarla iletişim kurmak için birlikte yaşamak, tanımak gerekiyor. Bu yolu izliyorum ve benim için her şeyden önemlisi onların zorlanmadan, sağlıkları korunarak rol almaları." derken proje boyunca hiçbir canlının zarar görmediğinin altını özellikle çizdi.

Oyuncu kadrosunun en yaşlı ismi olduğunu belirten Cihat Tamer'in "Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda." cümlesiyle biten tiratla sona erdirdiği konuşması ise büyük alkış aldı. Tüm oyuncular, projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ve Kaan Müjdeci'nin isminin, güçlü yeteneği ve sıra dışı yaklaşımlarıyla dünya çapında giderek daha da fazla duyulacağını vurguladılar.