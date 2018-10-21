Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftinin bebeği göründü

Yakın zamanda Kaan Tangöze ile nikah masasına oturacak olan Kıvılcım Ural, Nişantaşı'nda görüntülendi. Karnı iyiden iyiye belirginleşmeye başlayan Kıvılcım Ural, her şeyin çok iyi gittiğini ve anne olmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Öte yandan, Tangöze'nin sevgilisi Ural'ın hamile olduğunu öğrenir öğrenmez nikah için hazırlıklara başladığı öğrenildi