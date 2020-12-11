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Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım eski eşi kimdir?

Hadise ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Kaan Yıldırım, Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu dizisinde rol alıyor. Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım eski eşi kimdir? İşte Kaan Yıldırım'ın biyografisi...

Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım eski eşi kimdir?

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ayrıldı. Daha önce kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüpoğlu ile evlenen Kaan Yıldırım son günlerin en popüler isimlerinden biri.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

KAAN YILDIRIM'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2013-2014KayıpKadirYardımcı
2014-2015Ulan İstanbulFerdiYardımcı
2015Adı MutlulukBatuBaşrol
2016Kalbim Yangın YeriVolkanBaşrol
2017Klavye DelikanlılarıKeremBaşrol
2018İnsanlık SuçuCemal GökdemirBaşrol
2019HalkaKaan KarabulutBaşrol
2019-HekimoğluMehmet Ali ÇağlarBaşrol

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