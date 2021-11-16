"Arkadaşlarımın da burayı beğeneceğini düşündüm. Sonbaharda gerçekten çok güzel bir atmosfere sahip olan bir yer. İrili ufaklı şelaleler var. Bazı geçişler çok güzel. Riskli ama eğlendiriyor. Biraz kaygan bir zemine sahip. Biz bunu bilerek geldik. Herkese tavsiye ederiz. Biz her yıl düzenli olarak buraya 80 kişilik bir ekiple faaliyet düzenliyoruz. Herkes gün sonunda yorulmasına rağmen çok eğlendiklerini belirtiyor. Şelalelerin olması insanları daha bir cezbediyor. Orman ve dere boyunun olması ve su sesi çok daha güzel kılıyor ortamı."