Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zaralar nedir?

        Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zaralar nedir?

        Anadolu'da oldukça fazla yetiştirilen ve sebze olarak yemeklerde tercih edilen kabak, sıcak ve ılıman iklimlerde yetişmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak yetişir ve genellikle tatlısı ve turşusu yapılır. Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zaralar nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabağın faydaları nelerdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya mutfağında da önemli bir yere sahip olan kabak, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bol miktarda su içerdiği ve tokluk hissi sağladığı için diyetlerde de sıkça rastlanan bir sebzedir. Kabağın faydaları ve kabağın yararları nelerdir? Kabağın özellikleri nelerden oluşur? Kabağın faydaları ve kabağın zararları nelerdir? Kabak neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

        Kabağın Faydaları

        Zayıflamaya Yardımcı Olur

        Diyet lifleri bakımından zengin olduğundan dolayı kabak, zayıflamak isteyenlere tokluk hissi sağlar. Kalorisi oldukça düşüktür. 100 gramlık kabak 26 kalori içerir. Bu nedenle de diyet beslenmesine uygundur.

        REKLAM

        Göz Sağlığını Korur

        Kabakta yer alan A vitamini göz sağlığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Kabak, göz problemlerinin oluşma riskini en aza indirme konusunda size yardım eder.

        Kalp Hastalıklarını Önler

        Antioksidan bir sebze olduğundan ötürü, kalbe giden damarları rahatlatmaktadır. Damar tıkanıklığının dolayısıyla kalp krizini önleyici etkiye sahiptir. Ağrı kesici özelliği bulunan kabağın aynı zamanda kalp çarpıntısına da iyi geldiğini söyleyebiliriz.

        Bağırsakları Temizler

        Lif bakımından zengin olan kabak, besinlerin sindirimini kolaylaştırır; bağırsak parazitlerini temizler. Şişkinliği ortadan kaldırır ve bağırsak tıkanıklığının önüne geçer.

        Cildin Genç Görünmesini Sağlar

        Tonik olarak uygulandığında cildinizdeki yağlanmaya son verir, sivilceleri yok eder. Kabak, midenizi ve cildinizi koruyan bir sebzedir.

        Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

        C vitamini, kalsiyum ve A vitamini içeren kabak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Katı gıdaya geçen bebeklerinize kabak püresi vererek onları hastalıklardan koruyabilirsiniz.

        Kansere Karşı Koruyucudur

        Antioksidan sebzelerin kansere karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Kabak da bu sebzelerden birini oluşturur. Düzenli bir şekilde kabak tüketerek vücudunuzdaki toksinleri dışarıya atabilirsiniz. Kabak savunma mekanizmanızın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Kanserden korunmak için kabak suyu, kabak yemeği ve kabak salatası tüketebilirsiniz.

        Kan Şekerini Dengeler

        Glisemik indeksi düşük besinler listesinde yer alan kabak, kan şekerinizi dengede tutacaktır. Bol bol kabak tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

        Stres ve Ağrıları Dindirir

        Antioksidan etkisi sayesinde bedendeki gerginliği giderir. Aynı zamanda ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Stresli durumlarda kendinizi daha sakin hissetmenizi sağlar.

        REKLAM

        Vücudu Toksin Maddelerden Arındırır

        Vücudunuzda yer alan toksin maddelerden arınmak için kabak suyunu tüketebilirsiniz. Tüm vücut sistemini koruyan ve canlandıran bir besindir.

        Kabağın Yararları

        • İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını destekleyebilir ve göz hastalıklarına karşı koruyabilir.
        • Lifli yapısından dolayı kan şekerini dengeler ve şeker hastalığı riskini azaltabilir.
        • Magnezyum ve çinko içeriği sayesinde kemik sağlığını destekler; güçlendirir.

        Kabağın Özellikleri

        Kabaklar oldukça düşük kalorilidir. Ayrıca lif, vitamin ve mineral yönünden de zengindir. Hafif tatlı bir tadı vardır. Elbette ki çiğ olarak tüketimiyle pişirilerek tüketimi arasında tat farkı bulunmaktadır. Çok yönlü bir tat sağladığından söz edebiliriz. Çeşitli yemeklerde ve tatlılarda kullanılır. Kabağın özellikleri, farklı kabak çeşitleri arasında farklılıklar göstermektedir.

        REKLAM

        Kabağın Faydaları

        • Yüksek antioksidan ve C vitamini kaynağı.
        • Kalp sağlığını iyileştirebilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
        • Yüksek potasyum kaynağı.
        • Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.
        • Kalori ve karbonhidrat oranı düşüktür.
        • Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
        • B vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır.
        • Diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.
        • Tiroid ve böbrek üstü bezinin işlevini dengelemeye yardımcı olabilir.
        • Kemik sağlığını destekler.
        • Potansiyel kanser karşıtı etkilere sahiptir.
        • Prostat sağlığını destekler.

        Kabağın Zararları

        Kabak, bol miktarda tüketildiğinde şişkinlik ya da gaz gibi sindirim sorunlarına sebebiyet verebilir. Aşırı tüketimi özellikle sindirim sorunları geçmişi olanlarda gastrointestinal sıkıntıya sebep olabilir.

        Kabak veya Cucurbitaceae ailesinden diğer sebzelere alerjisi veya hassasiyeti olan kişilerin bu sebzeleri yemekten kaçınmaları gerekebilir.

        Kabak Neye İyi Gelir?

        İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda sindirim sorunlarının da önüne geçer. Böbrek ve mesane iltihaplarını giderir. Basur ve prostat şikâyetlerini azaltır. Kan şekerini dengeler, yüksek tansiyonu düşürür. Ağrı kesici özelliği bulunur. Sinirleri yatıştırır. Öksürüğü keser. Kan yapar, zihni açar. Cinsel gücü ve doğurganlığı arttırır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Bedava bilet askıda
        Bedava bilet askıda
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu