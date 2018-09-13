Kabak çekirdeği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif içerir. Bu kombinasyon hem kalp hem de karaciğer için yarar sağlar. Kabak çekirdeği içindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını azaltmaya yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini azaltır, bağışıklık sisteminize fayda sağlayabilir, diyabetle mücadeleye yardımcı olabilir ve erkeklerin prostat sağlığı ve kadınların menopoz semptomlarını rahatlatması için eşsiz yararları vardır.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Değerli besinlerle dolu

Kabak çekirdeği kabakların yenilebilir tohumlarıdır. Ağırlıklı olarak, yağ ve protein olmak üzere, kabak çekirdeğinin (28 gram) yaklaşık 151 kalorisi vardır.

28 gram kabak çekirdeği;

- Lif: 1.7 gram

- Karbonhidratlar: 5 gram

- Protein: 7 gram

- Yağ: 13 gram (6'sı omega-6'lardır).

- K vitamini: RDI'nın % 18'i.

- Fosfor: RDI'nın % 33'ü.

- Manganez: RDI'nın % 42'si.

- Magnezyum: RDI'nın % 37'si.

- Demir: RDI'nın % 23'ü.

- Çinko: RDI'nın % 14'ü.

- Bakır: RDI'nın % 19'u.

Ayrıca bol miktarda antioksidan ve iyi miktarda doymamış yağ asitleri, potasyum, B2 vitamini (riboflavin) ve folat içerir.

Kemik sağlığı

Kabak çekirdeği, kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yüksek magnezyum alımı daha büyük kemik yoğunluğu ile ilişkilidir ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azalttığı gösterilmiştir.

Yüksek antioksidanlara sahip

Kabak çekirdeği, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar inflamasyonu azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle, antioksidanlar açısından zengin gıdalar tüketmek, birçok farklı hastalığa karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Kabak tohumlarındaki yüksek seviyelerde antioksidanların sağlık üzerinde olumlu etkilerinden kısmen sorumlu oldukları düşünülmektedir.

Diyabet

Kabak tohumlarındaki besin maddeleri, tip 2 diyabetlere karşı korunmaya yardımcı olabilir. Reaktif oksijen türleri (ROS) diyabetin gelişiminde rol oynamaktadır ve antioksidanlar riski azaltmaya yardımcı olabilir. Bir deneyde, diyabetik fareler bir keten ve kabak çekirdeği karışımı içeren bir diyetin ardından iyileşmeye başladı. Tohumlar iyi bir magnezyum kaynağıdır. Çalışmalar, her 100 miligram magnezyum alımında tip 2 diyabet gelişme riskinin yaklaşık yüzde 15 azaldığını ortaya koymuştur. Kabak çekirdeğinin 100 gramlık porsiyonu, 90 mg'dan fazla magnezyum içerebilir. Düşük magnezyum seviyeleri insülin sekresyonunu ve düşük insülin duyarlılığını bozabilir.

Bazı kanser risklerini azaltır

Kabak çekirdeği açısından zengin olan diyetler daha düşük mide, meme, akciğer, prostat ve kolon kanserleri ile ilişkilendirilmiştir. Kabak çekirdeği yemenin postmenopozal kadınlarda daha az meme kanseri riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Kabak çekirdeğinde bulunan liganların meme kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde anahtar rol oynayabileceği düşünülmektedir. Yapılan bir deneysel çalışma, kabak çekirdeği içeren bir takviyenin prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatma potansiyeline sahip olduğunu bulmuştur.

Kalp ve karaciğer sağlığı

Kabak çekirdeği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif içerir. Bu kombinasyon hem kalp hem de karaciğer için yarar sağlar. Kabak çekirdeğinin içindeki lifler, kandaki toplam kolesterol miktarını azaltmaya yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Prostat ve mesane sağlığını geliştirir

Kabak çekirdeği, prostat bezinin büyüyüp idrara çıkma sorunlarına neden olabilen iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarını hafifletebilir. İnsanlarda yapılan bazı çalışmalar, kabak çekirdeği tüketmenin BPH ile ilişkili semptomları azalttığını bulmuştur. 1.400'den fazla erkek üzerinde yapılan bir çalışmada, kabak çekirdeğinin BPH üzerine etkileri araştırıldı. Bir yıl sonra, kabak çekirdeği tüketen erkeklerin daha az semptom ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip oldukları görüldü. Kabak çekirdeği veya ürünlerinin takviye olarak alınmasının aşırı aktif bir mesanenin semptomlarını tedavi etmesine yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar da vardır.

Zayıflama ve sindirim

Kabak çekirdeğinde bulunan lif içeriği sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur, çünkü kabak çekirdeği yemek uzun süreli tokluk hissi yaratır. Kabak çekirdeği sindirim sağlığının arttırılmasında önemli rol oynar.

Bağışıklık sistemi

Kabak çekirdeği yağı, yüksek E vitamini ve diğer antioksidan içeriğine sahiptir. E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sağlıklı kan damarlarını korumaya yardımcı olur.

Uykusuzluğu önler

Kabak çekirdeği, vücudunuzun serotonine dönüştüğü bir amino asit (protein yapı taşı) olan zengin bir triptofan kaynağıdır ve bu da "uyku hormonu" olan melatonine dönüşür. Yatmadan birkaç saat önce birkaç küçük meyve ile birlikte kabak çekirdeği yemek, özellikle rahat bir gece uykusunu teşvik etmek için vücudunuzun melatonin ve serotonin üretim için gereken triptofan sağlamak için yararlı olabilir.

Gebelik

Kabak çekirdeği iyi bir çinko kaynağıdır. Araştırmacılar, her 100 gram kabak çekirdeğinin 7.99 mg çinko içerdiğini belirlediler. Beslenme uzmanları, hamilelik sırasında ek çinko tavsiye eder. Çinko, normal bağışıklık fonksiyonu ve uterus enfeksiyonlarının önlenmesi için de gereklidir. Bunların hepsi potansiyel olarak preterm (erken) doğumlara katkıda bulunabilir.

Cilt ve göz sağlığı

Kabak çekirdeği, beta-karoten ile benzer bir antioksidan bileşik olan iyi bir skualen kaynağıdır. Skualen tüm vücut dokularında görülür ve UV ve diğer radyasyon maruziyetleri sırasında cildin korunmasında rol oynar. Skualenin ayrıca retina sağlığında önemli bir rol oynayabileceği de öne sürülmektedir.

Cinsel sağlık

Kabak çekirdeği geleneksel olarak bazı yerlerde afrodizyak olarak kullanılmıştır. Mısır'daki Mansoura Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, fareler çinko ile kombine edilmiş kabak çekirdeği ekstresi tüketmişlerdir. Araştırmacılar kabak çekirdeğinin cinsel sağlık durumu üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceği sonucuna vardı.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI

Kalori bakımından yüksek olduğu için sağlıklı beslenen kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Aşırı tüketilmesi ishale yol açabiliyor.

Mide rahatsızlığı olanların kabak çekirdeğini günde bir tutamdan fazla tüketmemeleri önerilmekte.

Cilt sorunu yaşayan kişilerin kabak çekirdeğini tüketirken yine dikkatli olması tavsiye edilmekte , çünkü kabak çekirdeği ciltte sivilce ve akne oluşumuna neden olabiliyor.

Annelerin hamilelik ve emzirme döneminde fazla tüketimden dolayı kilo almasına neden olabilir.

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