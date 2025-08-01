Kabak Koyu nerede? Kabak Koyu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Kabak Koyu konumu nedir diye merak edenler için bölgenin idari yapısından coğrafi özelliklerine kadar birçok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Kabak Koyu konumu ve bulunduğu bölge hakkında merak edilenler…

Doğal güzellikleri, berrak denizi ve sakin atmosferiyle Kabak Koyu, son yıllarda alternatif tatil rotaları arasında öne çıkıyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan bu özel koy, Akdeniz Bölgesi sınırları içinde bulunuyor. Kabak Koyu’na ulaşmak isteyenler genellikle Ölüdeniz üzerinden araçla veya yürüyerek bu eşsiz doğa parçasına ulaşıyor. Ulaşım zorluklarına rağmen Kabak Koyu, kamp alanları ve butik konaklama tesisleriyle özellikle doğa tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri oluyor. Peki Kabak Koyu tam olarak nerede? Bölgenin idari konumu ve coğrafi özellikleriyle ilgili detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Kabak Koyunda yapılacaklar listesi…

KABAK KOYU HANGİ ŞEHİRDE?

Kabak Koyu, Türkiye’nin turizm açısından en gözde şehirlerinden biri olan Muğla sınırlarında yer alıyor. Yaz aylarında milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu şehir, özellikle doğal koyları ve bakir sahilleriyle dikkat çekiyor. Kabak Koyu da Muğla’nın sahip olduğu eşsiz koylardan biri olarak öne çıkıyor. Şehrin Akdeniz kıyısındaki konumu, Kabak Koyu’na tatil için gelenlere hem deniz hem doğa ile iç içe bir ortam sunuyor.