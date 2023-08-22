Gençlere vergisiz telefon uygulaması hangi telefonları kapsayacak? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda bir kez daha gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere hayata geçirilecek bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu konuşuluyor. Peki karar bu şekilde geçerse, gençler hangi cep telefonlarına hangi koşullarla vergisiz olarak ulaşabilecekler? Apple ve Samsung kapsamın dışında mı kalıyor?

Döviz kurlarındaki değişim ve getirilen ek vergilerle akıllı telefonlara ulaşmak son dönemde daha da zor hale geldi. Hal böyle olunca tüketicinin telefon değiştirme sıklığı ortalama 4 yıla kadar uzamaya başladı. Artan fiyatlar dolayısıyla gençlerin cep telefonuna ulaşma konusunda yaşadığı sorunlara ise çözüm getirecek bir uygulama gündeme getirilmişti. Bir süre önce gündeme getirilen üniversite öğrencilerinin vergisiz olarak telefona ulaşma kararı Kabine Toplantısı’nda da görüşüldü. Henüz uygulamanın hayata geçirileceği tarih ve detayları netleşmese de kulislerde bazı özel koşullar konuşulmaya başlandı.

Kararın geçmesi durumunda yükseköğrenim gören gençler bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muhafiyetinden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra aylık 10 GB ücretsiz internet de sunulacak. Ancak bu faydanın yalnızca Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünler için hayata geçirileceği belirtiliyor.

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AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20 ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20 ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20

HER TELEFONA, BİLGİSAYARA VERGİSİZ ULAŞILABİLECEK Mİ?

Gençlerin vergisiz olarak ulaşabileceği cep telefonu ve bilgisayarlara da sınırlandırmalar getirilmesi gündemde. Bu aşamada konuşulan en büyük şart Türkiye’de üretim veya montaj zorunluluğu. Hal böyle olunca Apple gibi ithal markaların bu kapsamın dışında kalacağını söylemek mümkün.

Aslında Türkiye’de üretim yapan teknoloji firmaları arasında Xiaomi, Oppo, vivo, Samsung, Casper, Reeder, Omix, General Mobile gibi telefon markalarının yanı sıra Casper, Excalibur, Monster, GameGaraj gibi markalar yer alıyor.

Ancak bu markaların birçok modelinin ithal olması yalnızca belirli ürünlerinin Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olması kapsama girecek ürünlerin kısıtlı kalmasına sebep olabiliyor.

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5