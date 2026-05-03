Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, terörsüz Türkiye süreci masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, Terörsüz Türkiye süreci masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine yarın toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak.

        Kabine Toplantısı’nda diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş protokolü için yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Enerji arzı ile ilgili son durum ve Türkiye ekonomisine savaşın etkileri ele alınacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Partiler arasında görüşme trafiği de sürüyor. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesi ile yasal adımların atılması bekleniyor.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

        Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımlar da değerlendirilecek. Bir başka başlık ise faili meçhul kalmış dosyalar olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmalar gözden geçirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykoz'da 4 gündür su kesintisi

        Beykoz'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri bidonlarla evlerine su taşımak için uzun kuyruk oluşturdu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi