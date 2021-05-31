Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugün kabine toplantısına çevrilmişti. Merakla beklenen Bakanlar Kurulu kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

İŞTE ALINAN KARARLAR

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi-günü akşam 22.00-Sabah 05.00'de devam edecektir.

Temmuz ayında kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayısında değişime göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafetarya, hastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21.00'e göre masaya servis yapılabilecek saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebilecektir. Pazar günü sadece paket servisi verilmeye devam edecektir.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçev esinde pazar hariç sabah 7 ile 21. arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

Üniversiteler 2021-2022 eğitim yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülebilecektir. Spor günleri genel kurulları Haziran'dan itibaren gerçekleştirebilecektir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.