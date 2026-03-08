KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak.

BÖLGEDE TIRMANAN GERİLİM ELE ALINACAK

İsrail'in Lübnan'a saldırması da bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.