Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Bayram tatili tarihlerinde! 3 Haziran Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, bu hafta olacak mı, gündemde neler var?

        Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılıyor. Türkiye'deki siyasi, ekonomi, eğitim gibi önemli konuların ele alındığı toplantıda kararlar ve sonuçlar kamuoyuna duyuruluyor. En son Kabine Toplantısı 20 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, bu hafta olacak mı, gündemde neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kabine Toplantısı tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak 20 Mayıs’ta gerçekleşen toplantıda pek çok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yeni Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatilinin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemde neler var?

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor.

        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatili, emekli bayram ikramiyesi, sokak hayvanları gibi konuların toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

        3

        Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Bayram tatilinin Kabine Toplantısı'nda ele alınmasına yönelik beklentiler arttı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!