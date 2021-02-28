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Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme ne zaman, hangi gün başlıyor?

Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısında! En son düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme için 1 Mart 2021 tarihini işaret etmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Türkiye genelinde normalleşme ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme ne zaman, hangi gün başlıyor?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği geçtiğimiz kabine toplantısında kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme ne zaman, hangi gün başlıyor?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü düzenlenenecek. Kabine toplantısının bitiminde akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Türkiye genelinde normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağı kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılması bekleniyor.

Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecek.

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