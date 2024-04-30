Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2024 Kabine Toplantısı bugün var mı?

GÖZLER ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, ''Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak." sözlerini kullanmıştı.