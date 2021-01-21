Ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda azalan koronavirüse vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülecek. Peki Kabine kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.