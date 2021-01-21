Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kaldırılıyor mu?

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarının 6 binin altına inmesiyle birlikte gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kaldırılıyor mu? İşte koronavirüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kaldırılıyor mu?

Ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda azalan koronavirüse vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülecek. Peki Kabine kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük acı! Bir haftada üçü de koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMBüyük acı! Bir haftada üçü de koronaya yenildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Siz kimin militanısınız? - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz kimin ...
Ara tatil yarın başlıyor! Lise öğrencileri karne alacak mı? 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yarın karne v
GÜNDEMLise öğrencileri yarın karne alacak mı?
VARİL ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Korkunç olay! Patlayan varil can aldı!
GÜNDEMKorkunç olay! Patlayan varil öldürdü!
Son dakika: AYM'den Enis Berberoğlu kararı! - HABER
GÜNDEMAYM'den Enis Berberoğlu kararı!
Son dakika: Sağlık görevlileri çığ nedeniyle mahsur kaldı - Haberler
GÜNDEMSağlık görevlileri çığ nedeniyle mahsur kaldı
SON DAKİKA! Silahlı şiddet 5 yılda yüzde 69 arttı
GÜNDEMSilahlı şiddet 5 yılda yüzde 69 arttı
Son dakika: Kadın çete liderinden dehşete düşüren işkence! - Haberler
GÜNDEMKadın çete liderinden dehşete düşüren işkence!
SAHTE PARFÜM! Son dakika... Çok dikkat edin! Ele geçirildi! Tam 3 ton!
GÜNDEMÇok dikkat edin! Ele geçirildi! Tam 3 ton!
Son dakika: Soba gazı faciası! 2 kardeş hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMSoba gazı faciası! 2 kardeş hayatını kaybetti