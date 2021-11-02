Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi?

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Gündemde ise artan vaka ve ölüm sayıları, yüz yüze eğitim gibi konular yer alacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? İşte son durum

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi?

Bakanlar kurulu toplanarak yeni düzenlemelere ilişkin kararlar alacak. Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin seviyelerine yaklaşması ile gözler toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları alınır mı? İşte son durum

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 1 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası sokağa çıkma yasakları ve okulların kapanması ile ilgili son durum belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi olmasına aileden tepki
GÜNDEM Cinayet şüphelisi, Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu
Ceza infaz kurumu istatistikleri
GÜNDEM Ceza infaz kurumu istatistikleri
Tosuncuk tekrar hakim karşısında! - Haberler
GÜNDEM Tosuncuk tekrar hakim karşısında!
BU DAVA BİTMEZ! Son dakika: Doktorların takı kavgasında yeni perde: Ses kaydı... VİDEO HABER
GÜNDEM Ses kaydı iddiası! Doktorların takı kavgası bitmiyor!
15 gün sonra kokuyla ortaya çıktı
GÜNDEM 15 gün sonra kokuyla ortaya çıktı
TIR devrildi, 8 büyükbaş hayvan öldü
GÜNDEM TIR şarampole devrildi, 8 büyükbaş hayvan öldü
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Cevizlibağ'da araç içinde fenalaştı; belediye işçileri camı kırıp kadını kurtardı
GÜNDEM Belediye işçileri kurtardı
SON DAKİKA: Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını bıçakladı
GÜNDEM Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını bıçakladı
2022 DGS ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı 2022 tarihi açıklandı mı? Ayrıntılar...
GÜNDEM 2022 DGS ne zaman yapılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.