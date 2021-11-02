Bakanlar kurulu toplanarak yeni düzenlemelere ilişkin kararlar alacak. Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin seviyelerine yaklaşması ile gözler toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları alınır mı? İşte son durum

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 1 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası sokağa çıkma yasakları ve okulların kapanması ile ilgili son durum belli olacak.