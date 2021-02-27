Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Esnaf ve öğrenciler başta olmak üzere kamuoyunun genelinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yasakların kaldırılmasıyla ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, Kabine Toplantısı en zaman? İşte merak edilip araştırılan tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önerilerin Kabine Toplantısı'na sunulacağını söylemişti. Kabine Toplantısı ise 1 Mart Pazartesi günü yapılacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nı şu sözlerle işaret etti:

Bilim Kurulumuz bu konuyu (Yasakların Kaldırılması) tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak.