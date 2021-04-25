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Kabine yarın toplanıyor! Tam kapanma olacak mı?

Kısmi kapanma devam edecek mi? Yoksa tedbirler daha da mı sıkılaştırılacak? Tam kapanma söz konusu olacak mı? Ramazan Bayramına özel tedbir getirilir mi? Kritik soruların yanıt bulacağı kabine yarın toplanıyor.

Son dakika: Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Tam kapanma olacak mı?
Kabine yarın toplanıyor! Tam kapanma olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek kabine toplantısı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile Bakanı Derya Yanık ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in ilk kez katılacağı kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak…

KISMİ KAPANMANIN SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu…21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

AŞILAMA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’YE YANIT NE OLACAK?

AB ve ABD ile ilişkiler, Mısır ile normalleşme süreci, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da kabinede değerlendirilecek. ABD Başkanı Biden’in 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı. Biden’in bu kararına karşı Ankara’nın atacağı adımlar kabinede masaya yatırılacak..

TERÖRLE MÜCADELE

Irak’ın kuzeyinde devam eden yeni pençe operasyonu ile yurtiçinde devam eden terörle mücadele operasyonları kabinede tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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