Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kabızlıkla mücadelede ezber bozuluyor: Lif tek başına yeterli değil! Uzmanlar "kivi" diyor!

        Kabızlıkla mücadelede ezber bozuluyor: Lif tek başına yeterli değil! Uzmanlar "kivi" diyor!

        Bağırsak sağlığıyla ilgili ezberler değişiyor. Uzmanların yeni çalışması, kabızlıkla mücadelede farklı besinlerin öne çıktığını ortaya koydu. Detaylar haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sindirim sistemi sorunlarıyla boğuşan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yepyeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanların 75 farklı klinik çalışmayı inceleyerek hazırladığı rapor, klasik yüksek lifli diyetlerin kabızlık tedavisinde sanıldığı kadar işe yaramadığını kanıtlıyor. Peki uzmanlar bağırsak sağlığı için tam olarak hangi besinleri öneriyor?

        2

        YILLARDIR BİLİNEN YANLIŞ: SADECE LİF VE SU YETMİYOR

        Kronik kabızlık, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren yaygın bir sindirim sistemi sorunudur. Bugüne kadar bu şikayetle doktora başvuran hastaların duyduğu ilk tavsiye genellikle "daha fazla lif tüket ve bol su iç" olmuştur.

        3

        Ancak bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, kronik kabızlık tedavisinde kullanılan mevcut klinik yönergelerin yetersiz ve zaman zaman oldukça eski kaldığını ortaya koyuyor.

        4

        UZMANLARDAN 75 FARKLI KLİNİK ÇALIŞMAYA İNCELEME

        Diyetisyenler, beslenme uzmanları, gastroenterologlar ve bağırsak fizyologlarından oluşan uzman bir ekip, kronik kabızlık yaşayan yetişkinlere yönelik ilk kanıta dayalı beslenme yönergelerini hazırlamak için güçlerini birleştirdi.

        5

        King's College London'da beslenme bilimleri alanında öğretim görevlisi olan araştırmanın baş yazarı Eirini Dimidi ve ekibi, 75'ten fazla klinik araştırmayı derinlemesine inceledi. Çalışma sonucunda hastaların sorunlarına çözüm olabilecek 59 yeni tavsiye kararı oluşturuldu.

        6

        Elde edilen bulgular, tıp dünyasının saygın yayınlarından Journal of Human Nutrition & Dietetics ile Neurogastroenterology & Motility dergilerinde ortaklaşa yayımlandı.

        7

        KABIZLIĞA KARŞI YENİ VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER: KİVİ VE ÇAVDAR EKMEĞİ

        İngiliz Diyetetik Birliği tarafından da desteklenen yeni yönergeler, hastaların sindirim sorunlarını hafifletmek için oldukça spesifik gıdaları ve takviyeleri işaret ediyor.

        8

        Uzmanlara göre kivi, çavdar ekmeği, yüksek mineralli su, psyllium lifi takviyeleri, belirli probiyotik türleri ve magnezyum oksit takviyeleri kabızlığı iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Bu yeni yaklaşım, tedavinin kişiselleştirilmesini ve bireysel belirtilere odaklanılmasını daha kolay bir duruma getiriyor.

        9

        KLASİK YÜKSEK LİFLİ DİYETLER SINIFTA KALDI

        Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de yıllardır uygulanan klasik yöntemlerin yetersizliğinin kanıtlanması oldu. Genel yüksek lifli diyetler ve sinameki takviyeleri gibi yaygın olarak tavsiye edilen yöntemlerin etkinliklerine dair yeterli bir kanıt bulunamadı.

        10

        Dimidi, yüksek lifli diyetlerin genel sağlık için faydalı olduğunu kabul etmekle birlikte, özellikle kabızlık konusunda işe yaradığına dair kanıtların zayıf olduğunun altını çiziyor. Ayrıca araştırmacılar, bu alanda yapılan geçmiş çalışmaların kalitesinin düşük olduğunu ve bütüncül diyet yaklaşımları yerine tekli müdahalelerin test edildiğini belirtiyor.

        11

        HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAK MÜMKÜN

        Araştırmanın baş yazarı Eirini Dimidi, kronik kabızlığın insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, "İlk defa hangi beslenme yaklaşımlarının gerçekten yardımcı olabileceği ve hangi diyet tavsiyelerinin bilimsel bir kanıttan yoksun olduğu konusunda net bir yönlendirme sağladık" ifadelerini kullandı.

        12

        Dimidi, hastaların beslenme alışkanlıklarında yapacakları bu yeni değişikliklerle semptomlarını kendi kendilerine yönetebileceklerini ve hayat kalitelerini yükseltebileceklerini vurguladı.

        13

        Uzmanlar, herhangi bir yeni diyete veya takviye programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiği konusunda da uyarıyor.

        Kaynak: Popular Science

