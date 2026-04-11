        Kablo yok ama telefon şarj oluyor! Peki bu nasıl mümkün? İşte kablosuz şarjın çalışma mantığı

        Kablo yok ama telefon şarj oluyor! Peki bu nasıl mümkün? İşte kablosuz şarjın çalışma mantığı

        Günümüzde neredeyse tüm yeni akıllı telefonlar kablosuz şarj özelliğine sahip. Telefonunu sadece bir pedin üzerine bırakıyorsun ve şarj olmaya başlıyor... Üstelik ortada ne bir kablo var ne de fiziksel bir bağlantı. Peki bu enerji telefona nasıl ulaşıyor? İşte kablosuz şarj teknolojisinin çalışma mantığı...

        Giriş: 11.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Artık birçok akıllı telefon kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Telefonunu şarj etmek için ne kablo takmana ne de bir bağlantı kurmana gerek var... Sadece bırakıyorsun ve cihazın dolmaya başlıyor. Peki bu gerçekten nasıl mümkün? Aslında işin arkasında, yıllar önce keşfedilmiş ama bugün hâlâ çoğu kişinin bilmediği bir teknoloji yatıyor: Elektromanyetik indüksiyon. Bu sistem sayesinde enerji, gözle göremediğin bir manyetik alan üzerinden telefonuna aktarılıyor.

        Peki bu teknoloji nedir ve nasıl çalışır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

        KABLOSUZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

        Kablosuz şarj teknolojisi, elektronik cihazları fiziksel bir bağlantıya gerek kalmadan şarj etmeyi sağlar. Bu teknoloji genellikle elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışır.

        Bugün kullandığımız çoğu cihaz Qi standardını kullanır. Bu da farklı marka telefon ve şarj cihazlarının birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

        BİLİMSEL TEMELİ

        Kablosuz şarjın arkasında yatan teknoloji aslında yeni değil. Temeli, 19. yüzyılda Michael Faraday tarafından keşfedilen elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanıyor.

        Bu sistemde enerji, kablolar yerine görünmeyen bir manyetik alan aracılığıyla aktarılıyor. Yani şarj pedinin ürettiği enerji, telefonunun içindeki alıcıya ulaşıyor ve cihazın bataryasını doldurmaya başlıyor. İlk bakışta karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit bir mantıkla çalışıyor.

        GÖRÜNMEZ GÜÇ: KABLOSUZ ŞARJ NASIL ÇALIŞIR?

        Hem şarj standının içinde hem de telefonunuzun arka kapağının altında bakır bobinler bulunur.

        Şarj standını prize taktığınızda, içindeki bobinden elektrik geçer ve bu durum standın üzerinde küçük bir manyetik alan yaratır.

        Telefonunuzu bu standın üzerine bıraktığınızda, standdaki manyetik alan telefonun içindeki bobini etkiler ve orada tekrar bir elektrik akımı başlatır.

        Oluşan bu akım, telefonun devreleri tarafından bataryanın depolayabileceği enerjiye dönüştürülür.

        Kablosuz şarj teknolojisi tam olarak bu prensiple çalışır. Kullanıcı sadece telefonunu uyumlu bir kablosuz şarj yüzeyine yerleştirerek şarj işlemini başlatabilir.

        HANGİ CİHAZLAR KABLOSUZ ŞARJI DESTEKLER?

        Son yıllarda bu teknoloji birçok cihazda karşımıza çıkıyor.

        Akıllı Telefonlar

        Günümüzde birçok üst düzey ve orta segment telefon kablosuz şarjı destekler. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei gibi pek çok marka, kullanıcı deneyimini artırmak için bu özelliği standart hale getirmiş durumda.

        Tabletler

        Bazı üst düzey tabletlerde de kablosuz şarj özelliği bulunur.

        Akıllı Saatler ve Fitness Bileklikleri

        Çoğu akıllı saat ve bileklik kablosuz şarj kullanır. Hatta aynı anda telefon, saat ve kulaklık şarj edebilen istasyonlar bile vardır.

        Mobil Aksesuarlar

        Kablosuz kulaklıklar kulaklık kutuları ve bazı telefon kılıfları da kablosuz şarj desteği sunar.

        KABLOSUZ ŞARJIN AVANTAJLARI

        Kablo karmaşasını ortadan kaldırır.

        Kullanımı pratiktir.

        Cihazın şarj girişini aşınmadan korur.

        Gün içinde cihazın sürekli dolu kalmasını sağlar.

        Daha az mekanik aşınma sayesinde cihaz ömrünü uzatır.

        DEZAVANTAJLARI

        Kablolu şarja göre daha yavaştır.

        Enerji verimliliği daha düşüktür.

        Telefonun ped üzerinde sabit durması gerekir.

        Bazı kılıflar uyumsuz olabilir.

        Daha fazla ısınma görülebilir.

        Haber kaynağı: https://www.optimum.com/articles/mobile/how-do-wireless-chargers-work

        Fotoğraf kaynak: iStock

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası