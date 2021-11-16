Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji İnternet
ABONE OL

Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir? Adım adım kablosuz ağ adı değiştirme yöntemi

Kablosuz ağ adı değiştirme hakkında en çok arama yapılan teknoloji konularından biri durumunda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği konuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte adım adım kablosuz ağ adı değiştirme yöntemi...

Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir? Adım adım kablosuz ağ adı değiştirme yöntemi

Kablosuz ağ adının nasıl değiştirileceği ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

KABLOSUZ AĞ ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Modemin açık olduğundan emin ol. Her modem farklıdır fakat modemin açık olduğunu ve internete bağlı olduğunu belirten bir ışık görmelisin.

Eğer modem çalışmıyorsa elektrik ve internet bağlantısını kesip tekrar bağlanmayı dene.

Modemin IP adresini bul. Bunun için:
Windows - Başlat menüsünü aç, “cmd” yaz, Komut İstemi uygulamasına tıkla, komut satırına ”ipconfig” yaz ve “Wireless LAN” başlığı altındaki “Default gateway” değerinde yazan numaralara bak.

Mac - Apple menüsünü aç, Sistem Tercihlerine tıkla, Ağ’a tıkla, İleri Düzey… düğmesine tıkla, TCP/IP sekmesine tıkla ve “Yönetici:” satırındaki numaralara bak.

Modemin IP adresini modem kitapçığından veya internetten model numarasını arayarak da bulabilirsin.

Bir web tarayıcısı aç. Windows ve Mac bilgisayarlar için varsayılan internet tarayıcıları sırasıyla Microsoft Edge ve Safari’dir. Fakat
bu adımda istediğin internet tarayıcısını kullanabilirsin.

Modemin IP adresini gir. Böylece modem ayarları sayfasına gireceksin.

Sorulması durumunda modem şifresini gir. Kurulum sırasında ayarlar sayfası için bir parola belirlediysen, devam etmek için bu parolayı girmen gerekecek.

Modemin adını seç. Her modemin ayarlar sayfası farklı olacağından bu adım modeme bağlı olarak farklı olacak. Normalde ya modemin adına ya da modem ayarlarındaki genel bölümüne gitmek için Ayarlar seçeneğine tıklanır.

SSID alanını ara. Bu kısım, “Ağ Adı”, “Kablosuz Ağ Adı”, “Modem Adı” veya benzer şekilde isimlendirilmiş de olabilir.
SSID alanında mevcut ağ adı yazıyor olacak (örneğin; “TTNET”).

Kablosuz ağın için yeni bir isim gir. Bu isim bilgisayarının Wi-Fi menüsünde görmek istediğin isim olmalı.

Yeni ağ adını kaydet. “Uygula”, “Ayarları Kaydet”, “Kaydet” ve benzeri isimdeki düğmeye tıklayarak işlemi tamamla. Yeni ağ adı böylece kaydedilmiş olacak.

Bazı durumlarda, bir disket veya onay imi resmine tıklaman gerekebilir.
Modem ayarlarında değişiklik yapmak genelde modemin tekrar başlamasını gerektirir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÇIKLAMA! Yemeksepeti'nden 'hacklenme' açıklaması! Yemeksepeti hacklendi mi?
TEKNOLOJİ Yemeksepeti'nden 'hacklenme' açıklaması
Bakan Varank'tan Huawei'ye ziyaret
TEKNOLOJİ Bakan Varank'tan Huawei'ye ziyaret
Dünyadaki sosyal medya kullanıcıları günde ortalama 2,5 saatini bu alana ayırıyor
TEKNOLOJİ Günde kaç saat sosyal medya kullanıyoruz?
AFAD Acil uygulaması kullanıcılara sunuldu - Son dakika haberleri
TEKNOLOJİ AFAD Acil uygulaması kullanıcılara sunuldu
Hepsiburada hisseleri sert düştü
TEKNOLOJİ Hepsiburada hisseleri sert düştü
Hepsiburada Facebook ile işbirliğine gitti
TEKNOLOJİ Facebook ile işbirliğine gitti
Çip krizi ne zaman çözülecek? ODD Başkanı açıkladı: Çip krizi ne zaman biter?
TEKNOLOJİ Çip krizi ne zaman çözülecek?
SON DAKİKA! Yeni bir ekip kurdular! SpaceX ve NASA'dan işbirliği
TEKNOLOJİ SpaceX ve NASA'dan işbirliği
Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı
TEKNOLOJİ Koronavirüs salgını robotları tetikledi
TOGG ne zaman çıkacak 2021? TOGG araba fiyatı ne kadar olacak?
TEKNOLOJİ TOGG ne zaman çıkacak 2021?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.