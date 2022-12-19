AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 19 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anlık olarak siteleri üzerinden yayınlıyor. Hatay'da yaşanan depremin ardından "Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları yanıtını arıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 19 Aralık Pazartesi son depremler...

19 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

19 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.19 06:32:51 38.8008 40.0045 5.0 -.- 2.1 -.- BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.12.19 06:04:30 36.6803 29.2217 5.0 -.- 1.9 -.- ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.12.19 05:29:23 39.7778 26.1930 3.9 -.- 1.1 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.12.19 05:24:44 38.3817 27.1452 11.3 -.- 1.7 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.12.19 05:05:53 37.7473 26.9798 21.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.19 04:49:09 40.7507 30.4518 13.6 -.- 2.1 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel

2022.12.19 04:03:24 36.8132 31.6098 67.7 -.- 2.0 -.- HOCALI-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.12.19 03:34:21 39.1000 41.9058 17.0 -.- 1.4 -.- DEMIRKAPI-BULANIK (MUS) İlksel

2022.12.19 03:31:38 36.9958 30.0060 16.3 -.- 1.4 -.- NEBILER-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.12.19 02:54:57 41.4187 32.9408 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAK-EFLANI (KARABUK) İlksel

2022.12.19 02:35:50 40.8593 31.0340 11.5 -.- 1.7 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2022.12.19 02:09:17 39.3355 27.8885 7.2 -.- 2.2 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.12.19 02:01:13 39.4628 33.0387 21.2 -.- 0.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.12.19 01:53:03 38.5503 31.2815 8.0 -.- 1.5 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.19 01:17:07 37.0745 28.4152 12.0 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.19 00:55:12 37.8845 26.9682 14.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.19 00:17:07 40.2420 26.9967 13.5 -.- 1.7 -.- KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel