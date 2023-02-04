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Deprem mi oldu? 4 Şubat Cumartesi son dakika depremler listesi

Son depremlere ilişkin araştırmalar hız kazandı. 4 Şubat Cumartesi günü meydana gelen son depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile haberimizde paylaştık. Osmaniye ve Tokat'ta yaşanan depremlerin ardından son depremler araştırmaları arttı. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 4 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi: 4 Şubat 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları yanıtları aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 4 Şubat Cumartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi: 4 Şubat 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    ÇORUM'DA DEPREM

    Çorum'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, saat 09.03’de 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Laçin ilçesi olduğu belirtildi.

    4 ŞUBAT DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 05.39'da Ekinli Sivas'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi: 4 Şubat 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    4 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.02.04 08:27:56  37.8788   29.4505        1.5      -.-  2.2  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         İlksel

    2023.02.04 08:20:15  37.8792   32.2877        6.9      -.-  1.7  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel

    2023.02.04 07:56:54  40.6697   30.4580       13.0      -.-  1.0  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel

    2023.02.04 07:47:31  38.6232   30.7705        5.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR)                     İlksel

    2023.02.04 07:42:02  35.8865   29.3138       13.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.02.04 07:40:09  36.8412   30.3585        4.8      -.-  1.4  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel

    2023.02.04 07:24:16  40.2847   27.4903        6.5      -.-  2.6  -.-   KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

    2023.02.04 07:01:39  40.6793   30.4398       10.8      -.-  1.1  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel

    2023.02.04 06:00:11  38.0188   27.1703        6.2      -.-  1.5  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel

    2023.02.04 05:39:24  39.8417   37.6982        2.4      -.-  3.0  -.-   EKINLI-ZARA (SIVAS)                               İlksel

    2023.02.04 05:29:52  37.6245   28.3257        9.9      -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-BOZDOGAN (AYDIN)                         İlksel

    2023.02.04 05:18:27  38.4800   39.0342       15.7      -.-  1.4  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                 İlksel

    2023.02.04 05:06:21  38.6268   44.8720        5.0      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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