"Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları yanıtları aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 4 Şubat Cumartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...