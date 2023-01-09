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AFAD ve Kandilli verileri ile 9 Ocak Pazartesi depremler listesi

Ülkenin genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi son dakika depremleri listesi geçtiğimiz günlerde Akdeniz ve Ege'de hissedilen sarsıntıların ardından hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremleri günlük olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 9 Ocak 2023 son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 9 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları günün ilk saatlerinden itibaren gündeme geldi. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son dakika depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 9 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 9 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    9 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 07.12'de Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 9 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    9 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.09 07:35:58  37.8485   29.6620       17.6      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel

    2023.01.09 07:33:21  37.9085   27.2140        6.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.09 07:22:34  39.3817   26.2618       12.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 07:12:37  35.5553   25.7510        5.1      -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

    2023.01.09 07:06:04  39.3762   26.2493        8.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 06:36:24  39.3855   26.1965        2.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 06:34:35  39.3700   26.2627       10.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 06:32:41  39.3775   26.2433        9.2      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 06:26:38  39.3673   26.2590       11.5      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 05:48:50  39.9160   39.0743        4.6      -.-  2.1  -.-   KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)                     İlksel

    2023.01.09 05:30:47  39.3773   26.2357       11.8      -.-  3.1  3.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 05:28:02  39.3775   26.2408       11.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 05:09:58  36.3687   30.9910       19.6      -.-  2.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

    2023.01.09 04:57:59  38.5993   27.0900        6.8      -.-  1.7  -.-   YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)                          İlksel

    2023.01.09 04:50:25  40.7885   31.3410       17.5      -.-  1.6  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 İlksel

    2023.01.09 04:49:42  38.5607   26.7842       11.0      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 04:43:18  38.3463   27.2120       10.0      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.09 04:38:01  39.3900   26.2157        6.3      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 04:34:24  38.3502   27.2168        7.2      -.-  2.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.09 04:11:57  37.3902   37.0728        2.0      -.-  2.3  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

    2023.01.09 04:08:57  40.0583   33.3015        1.3      -.-  1.7  -.-   KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)                          İlksel

    2023.01.09 03:51:01  39.3768   26.2428       14.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 03:41:54  39.3707   26.2470       10.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 03:40:43  39.3902   26.2087        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 03:36:15  39.0380   26.1782        7.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 03:29:17  39.3708   26.2408       10.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 03:16:45  36.9097   27.6315        1.4      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

    2023.01.09 02:55:23  36.0373   31.3670       14.9      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.09 02:47:54  39.3743   26.2627       12.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 02:41:20  39.3767   26.2358       14.3      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 02:36:16  39.3783   26.2427       11.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 02:33:12  39.3837   26.2065        9.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 02:21:14  39.3582   40.4675       12.4      -.-  1.4  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)                           İlksel

    2023.01.09 02:14:26  39.4012   26.2013       12.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 01:59:59  36.3923   28.2950        5.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.09 01:50:53  39.3845   26.2558       12.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 01:34:44  39.3865   26.2268        4.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 01:27:51  39.3760   26.2373       11.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 01:01:12  39.3730   26.2195        7.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.09 00:43:47  35.7588   29.7987       16.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.09 00:32:08  37.9052   27.2192        7.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.09 00:01:45  39.3777   26.2397       12.1      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 9 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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