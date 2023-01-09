"Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları günün ilk saatlerinden itibaren gündeme geldi. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son dakika depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 9 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...