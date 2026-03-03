Canlı
        Kaçak döküm yapanlar fotokapana yakalandı | Son dakika haberleri

        Yalova'da kaçak döküm yapanlar fotokapana yakalandı

        Yalova'da izinsiz hafriyat ve moloz dökümü yapan kişiler fotokapana yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 17:57
        Kaçak döküm yapanlar fotokapana yakalandı
        Yalova Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz hafriyat ve moloz dökümlerine karşı denetimlerini sürdürüyor. İlin çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapan (güvenlik kamerası) sistemleri ile, yasal döküm sahaları dışında gelişigüzel atık bırakan kişiler tek tek tespit ediliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalova Belediyesi Çevre Zabıta Amirliği ekiplerinin denetimleri kapsamında kamyonetle Kazımiye mevkisinde boş bir arsaya izinsiz şekilde katı atık ve moloz döken kişi fotokapan kameralarıyla kayıt altına alındı.

        Kirazlı Sanayi mevkisinde de bir kamyondan moloz atıkları döküldüğü tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4-A maddesi "Çevreyi Kirletme" hükmü gereğince 20 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Belediye yetkilileri, hafriyat, moloz veya büyük hacimli atığı bulunan vatandaşların gelişigüzel döküm yapmak yerine 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yasal süreç hakkında bilgi almaları gerektiğini vurguladı. Talep doğrultusunda belediye ekiplerinin belirlenen ücret karşılığında atıkları yerinden teslim aldığı hatırlatıldı.

        Çevreyi kirleten kişi ve işletmelere karşı denetim ve cezai işlemlerin artarak devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, tüm vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

        #yalova haberleri
        #çevre kirliliği
